Кевин Ленини – о матче против ЦСКА: мы уверены в своих силах, будем играть на победу

"Думаю, нас ждет сложный матч, но мы уверены в своих силах. ЦСКА, как и мы хотим выиграть титул в этом сезоне, поэтому все будут выкладываться на сто процентов. Мы будем играть дома, и поддержка трибун нам будет сильно помогать. Будем играть на победу", - сказал Ленини.
"Краснодар" примет ЦСКА на своем поле в воскресенье, 7 декабря.
В первом круге Российской Премьер-лиги команды сыграли вничью. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.
Отметим, что "Краснодар" является действующим чемпионом России.