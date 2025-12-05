Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

Кевин Ленини – о матче против ЦСКА: мы уверены в своих силах, будем играть на победу

Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини в беседе с Rusfootball.info поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"
"Думаю, нас ждет сложный матч, но мы уверены в своих силах. ЦСКА, как и мы хотим выиграть титул в этом сезоне, поэтому все будут выкладываться на сто процентов. Мы будем играть дома, и поддержка трибун нам будет сильно помогать. Будем играть на победу", - сказал Ленини.

"Краснодар" примет ЦСКА на своем поле в воскресенье, 7 декабря.

В первом круге Российской Премьер-лиги команды сыграли вничью. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что "Краснодар" является действующим чемпионом России.

