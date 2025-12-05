"Непросто, когда ты заслуживаешь большего, но получаешь то, что есть. Но сейчас команде вернулось то, что она заслужила. Для меня как для тренера победа над "Акроном" – логичный результат работы, которую футболисты проделывали всё это время. Теперь задача тренерского штаба донести мысль, что мы находимся не в том положении, чтобы витать в облаках, мы можем добиться большего", — приводит слова Шпилевского пресс-служба "Пари НН".
"Пари НН" обыграл "Акрон" со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата России. В следующем туре команда Шпилевского на выезде сыграет с "Динамо" из Махачкалы. Встреча состоится в воскресенье, 7 декабря. Начало – в 14:00 по московскому времени. В первом круге РПЛ нижегородцы одержали победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:0.
На данный момент "Пари НН" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. После 17-ти прошеших туров команда набрала 11 очков.
Главный тренер "Пари НН" после победы над "Акроном": команде вернулось то, что она заслужила
Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о настрое команды после победы над "Акроном" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"