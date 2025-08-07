Футбольный агент поддержал ужесточение лимита в РПЛ

"Если говорить о спортивном плане, то уменьшение количества легионеров заставит клубы думать об усилении состава российскими футболистами. Это сыграет положительную роль для российского футбола. Любой легионер, который приезжает, должен быть на голову сильнее местного игрока. И здесь открывается дверь для своих ребят, они займут места иностранцев", - цитирует Барбозу "Матч ТВ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в 2025 году будет подписан приказ об ужесточении лимита в Российской Премьер-Лиги. На данный момент в РПЛ разрешено вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. По новому лимиту будет позволено вносить в заявку 10 иностранцев и выпускать на поле не более 5 легионеров.
Михаил Дегтярев отметил, что лимит не будет изменен в текущем сезоне, а изменения будут вводиться поэтапно. Напомним, что самым дорогим трансфером летнего трансферного окна является переход португальца Жедсона Фернандеша в "Спартак" - сумма перехода составила 28 миллионов евро с учетом бонусных выплат.
