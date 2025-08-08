"Назовите мне хоть один случай, когда лимиты хоть когда-то приносили пользу для футбола! Нет никакого смысла в том, чтобы ужесточать лимит на легионеров в России, потому что это не принесет практической пользы. Конкуренция делает футболистов сильнее, а не искусственные ограничения. Изменения нужны на других уровнях, в ДЮСШ, школах и так далее", - цитирует Семина Odds.ru
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в 2025 году будет подписан указ об изменении лимита на легионеров в РПЛ. На данный момент клубам Российской Премьер-Лиги разрешено вносить в заявку 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле можно не более 8 легионеров.
Сообщается, что по новому лимиту команды смогут вносить в заявку 10 иностранных футболистов, а выпускать на полю лишь половину из них. Михаил Дегтярев сообщил, что изменения будет вноситься поэтапно и в текущем сезоне лимит изменен не будет.
Семин раскритиковал ужесточение лимита в РПЛ
Фото: ФК "Локомотив"