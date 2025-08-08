"Конечно, пока в игре команды больше преобладает академичность, могут выпадать Вендел, пропустивший предсезонную подготовку, Кассьерра, Мостовой, Глушенков и Жерсон. "Зенит" должен понимать: стоя сейчас никого не обыграет, все соперники против них окапываются. Чтобы показывать потенциал, надо демонстрировать скорость игры", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
После 3 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. В 4 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с грозненским "Ахматом" - матч состоится завтра, 9 августа, в 20:30 по московскому времени.
Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, отстав в турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами России.
Генич назвал футболистов, которые выпадают из игры "Зенита"
Спортивный комментатор Константин Генич оценил старт сезона "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"