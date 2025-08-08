Матчи Скрыть

Генич назвал футболистов, которые выпадают из игры "Зенита"

Спортивный комментатор Константин Генич оценил старт сезона "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, пока в игре команды больше преобладает академичность, могут выпадать Вендел, пропустивший предсезонную подготовку, Кассьерра, Мостовой, Глушенков и Жерсон. "Зенит" должен понимать: стоя сейчас никого не обыграет, все соперники против них окапываются. Чтобы показывать потенциал, надо демонстрировать скорость игры", - приводит слова Генича "Матч ТВ".

После 3 сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. В 4 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с грозненским "Ахматом" - матч состоится завтра, 9 августа, в 20:30 по московскому времени.

Напомним, что по итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, отстав в турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами России.

