Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
20:00
АкронНе начат

Кержаков рассказал, в чем необходимо прибавлять "Зениту"

Голкипер Михаил Кержаков рассказал, что необходимо улучшить в игре петербургскому "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"
"Однозначно надо добавлять в агрессии. Лучше, чтобы и на поле, и в раздевалке. Нам этого не хватило в прошлом сезоне", - цитирует Кержакова "Матч ТВ".

По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России и отстал от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

После 3 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает шестое место в таблице с 5 набранными очками. В 4 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится