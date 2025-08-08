"Однозначно надо добавлять в агрессии. Лучше, чтобы и на поле, и в раздевалке. Нам этого не хватило в прошлом сезоне", - цитирует Кержакова "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России и отстал от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
После 3 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает шестое место в таблице с 5 набранными очками. В 4 туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с грозненским "Ахматом".
Кержаков рассказал, в чем необходимо прибавлять "Зениту"
Голкипер Михаил Кержаков рассказал, что необходимо улучшить в игре петербургскому "Зениту".
Фото: ФК "Зенит"