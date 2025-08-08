Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
20:00
АкронНе начат

Джанашия считает, что "Локомотив" выиграет у "Спартака"

Бывший футболист "Локомотива" Заза Джанашия считает, что "железнодорожники" одолеют московский "Спартак".
Фото ФК "Локомотив"
"Ожидаю, что "Локомотив" в матче со "Спартаком" одержит четвёртую победу подряд в РПЛ. Красно-белые очень плохо начали сезон, футболисты часто удаляются. "Спартак" никак не может собраться и начать играть хорошо. Конечно, железнодорожники являются фаворитами в предстоящем матче, но я не люблю так говорить, потому что "Локо" выигрывает тогда, когда его не считают фаворитом", - сказал Джанашия в интервью "Чемпионату".

После трёх сыгранных туров московский "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с девятью набранными очками в своем активе. "Спартак" занимает девятую позицию, набрав четыре очка.

В прошедшем сезоне команда Михаила Галактионова финишировала в Российской Премьер-Лиге на шестом месте с 53 очками, а красно-белые заняли четвёртое место, набрав 57 очков.

Матч между "железнодорожниками" и красно-белыми пройдёт на "РЖД Арене". Игра будет в субботу, 9 августа.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится