"Ожидаю, что "Локомотив" в матче со "Спартаком" одержит четвёртую победу подряд в РПЛ. Красно-белые очень плохо начали сезон, футболисты часто удаляются. "Спартак" никак не может собраться и начать играть хорошо. Конечно, железнодорожники являются фаворитами в предстоящем матче, но я не люблю так говорить, потому что "Локо" выигрывает тогда, когда его не считают фаворитом", - сказал Джанашия в интервью "Чемпионату".
После трёх сыгранных туров московский "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с девятью набранными очками в своем активе. "Спартак" занимает девятую позицию, набрав четыре очка.
В прошедшем сезоне команда Михаила Галактионова финишировала в Российской Премьер-Лиге на шестом месте с 53 очками, а красно-белые заняли четвёртое место, набрав 57 очков.
Матч между "железнодорожниками" и красно-белыми пройдёт на "РЖД Арене". Игра будет в субботу, 9 августа.
Джанашия считает, что "Локомотив" выиграет у "Спартака"
Бывший футболист "Локомотива" Заза Джанашия считает, что "железнодорожники" одолеют московский "Спартак".
Фото ФК "Локомотив"