Чернышов - о работе Станковича: в клубе с таким бюджетом результатов нет

"Я считаю, что футболисты "Спартака" задёргались и не знают, что делать на поле. Из-за этого возникают фолы и красные карточки. Для меня Станкович — это не тренер для московского "Спартака". Когда были разговоры о новом тренере, я отдавал предпочтение нашим специалистам: Карпину и Черчесову. Уже начался второй сезон работы Деяна, поэтому мы можем делать определённые выводы. В таком клубе с таким бюджетом, набором футболистов и покупками, честно говоря, результатов нет", - сказал Чернышов в интервью "Чемпионату".
После трёх туров "Спартак" занимает девятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав четыре очка. Красно-белые выиграли у махачкалинского "Динамо" (1:0), проиграли "Балтике" (0:3) и сыграли вничью с "Акроном" (1:1). В 1-м туре Кубка России команда Деяна Станковича обыграла "Ростов" (2:0).
В прошедшем сезоне "Спартак" расположился на четвёртой строчке, набрав 57 очков.
Также в летнее трансферное окно красно-белые приобрели Жедсона Фернандеша за 20,7 млн евро. Эта покупка стала самой дорогостоящей за всю историю клуба. Португальский полузащитник вышел в стартовом составе против "Акрона" (1:1), не отметился результативными действиями и был заменён в перерыве.
Фото: ФК "Спартак" Москва