Форвард "Зенита" рассказал, чего не хватило команде в матче с "Ахматом"

"Мы знали, что для успеха в этой игре надо быть более агрессивными, создавать больше моментов. В первом тайме, мне кажется, мы контролировали игру. Но не хватало последней передачи и остроты", - цитирует Кассьерру "Матч ТВ".
Вчера, 9 августа, петербургский "Зенит" на выезде уступил грозненскому "Ахмату" в 4 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Этот матч стал первым для Станислава Черчесова на посту главного тренера грозненцев.
После 4 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. В 5 туре чемпионата страны команда Сергея Семака сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра рассказал о причинах поражения "Ахмату" в 4 туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Зенит"