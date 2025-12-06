Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Тедеев – о шансах на победу "Акрона" над "Зенитом": труд – гарантия успеха

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о предстоящем матче своей команды с "Зенитом".
Фото: ФК "Акрон"
"Верю только в Господа и в то, что труд — это гарантия успеха. Правильный труд и дисциплина в игре могут позволить и выиграть матч. Да, у нас был не очень хороший матч с "Пари НН", прошедший для обеих команд в тяжелейших погодных условиях, – это, конечно, был не футбол. Нам нужны три очка. Произойти может все, что угодно, но мы должны верить и стремиться к большему", — приводит слова Тедеева пресс-служба "Акрона".

"Акрон" на выезде сыграет с "Зенитом" в субботу, 6 декабря. Встреча 18-го тура чемпионата России состоится на "Газпром Арене". начнется в 19:30 по московскому времени. Этот матч станет заключительным для обеих команд в осенней части сезона.

В первом круге РПЛ "Акрон" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1. В сезоне-2024/25 команды также встречались в 18-м туре РПЛ. Тогда тольяттинцы обыграли сине-бело-голубых со счетом 2:1. На данный момент "Акрон" идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Зенит" занимает третью строчку с 36 очками.

