Тедеев – о шансах на победу "Акрона" над "Зенитом": труд – гарантия успеха

"Верю только в Господа и в то, что труд — это гарантия успеха. Правильный труд и дисциплина в игре могут позволить и выиграть матч. Да, у нас был не очень хороший матч с "Пари НН", прошедший для обеих команд в тяжелейших погодных условиях, – это, конечно, был не футбол. Нам нужны три очка. Произойти может все, что угодно, но мы должны верить и стремиться к большему", — приводит слова Тедеева пресс-служба "Акрона".
"Акрон" на выезде сыграет с "Зенитом" в субботу, 6 декабря. Встреча 18-го тура чемпионата России состоится на "Газпром Арене". начнется в 19:30 по московскому времени. Этот матч станет заключительным для обеих команд в осенней части сезона.
В первом круге РПЛ "Акрон" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1. В сезоне-2024/25 команды также встречались в 18-м туре РПЛ. Тогда тольяттинцы обыграли сине-бело-голубых со счетом 2:1. На данный момент "Акрон" идет на девятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Зенит" занимает третью строчку с 36 очками.