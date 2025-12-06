Сафонов включён в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном", Шевалье пропустит игру

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов включён в заявку клуба на матч 15-го тура чемпионата Франции с "Ренном".

Фото: Global Look Press

Основной вратарь команды Люка Шевалье не попал в заявку на игру из-за травмы лодыжки, полученной в матче 14-го тура Лиги 1 с "Монако". Клуб официально подтвердил, что французский голкипер продолжает реабилитацию.



Матвей Сафонов стал игроком "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча в составе клуба. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.



На данный момент парижский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков. Матч команды с "Ренном" состоится сегодня, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:05 по московскому времени.

