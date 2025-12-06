Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Сафонов включён в заявку "ПСЖ" на матч с "Ренном", Шевалье пропустит игру

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов включён в заявку клуба на матч 15-го тура чемпионата Франции с "Ренном".
Фото: Global Look Press
Основной вратарь команды Люка Шевалье не попал в заявку на игру из-за травмы лодыжки, полученной в матче 14-го тура Лиги 1 с "Монако". Клуб официально подтвердил, что французский голкипер продолжает реабилитацию.

Матвей Сафонов стал игроком "ПСЖ" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне голкипер не провел ни одного матча в составе клуба. Соглашение с футболистом действует до конца июня 2029 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

На данный момент парижский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 30 очков. Матч команды с "Ренном" состоится сегодня, 6 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:05 по московскому времени.

