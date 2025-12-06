"Каким местом я был бы доволен в этом сезоне? Я думаю, мы все еще фавориты. Все нормально будет. Нам остается только исправлять ситуацию. По силам ли тройка? Если выиграем все игры, возможно, будем в тройке", - сказал Тюкавин "СЭ".
На данный момент московское "Динамо" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 17-ти встречах. Бело-голубые одержали 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений в лиге.
Следующий матч команды состоится сегодня, 6 декабря, против "Спартака". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.
Тюкавин - о "Динамо": мы все еще фавориты
Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал выступление команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"