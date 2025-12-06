"Гусев - наш тренер. Он готовит нас к игре со "Спартаком". Думаю, если все сложится нормально, Гусев продолжит нас тренировать. Я был бы доволен", - сказал Тюкавин в интервью Sport24.
17 ноября московское "Динамо" объявило об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. Следующий матч "Динамо" состоится сегодня, 6 декабря, против "Спартака" в рамках РПЛ.
Тюкавин рассказал, будет ли он доволен, если Гусев продолжит тренировать "Динамо"
