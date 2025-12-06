Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Тюкавин рассказал, будет ли он доволен, если Гусев продолжит тренировать "Динамо"

Футболист "Динамо" Константин Тюкавин высказался о исполняющем обязанности главного тренера команды Ролане Гусеве.
Фото: ФК "Динамо"
"Гусев - наш тренер. Он готовит нас к игре со "Спартаком". Думаю, если все сложится нормально, Гусев продолжит нас тренировать. Я был бы доволен", - сказал Тюкавин в интервью Sport24.

17 ноября московское "Динамо" объявило об отставке Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.

На данный момент бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков. Следующий матч "Динамо" состоится сегодня, 6 декабря, против "Спартака" в рамках РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится