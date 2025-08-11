Билялетдинов назвал сильные качества Батракова

“Что касается Батракова, то у него получилось в прошлом сезоне “выстрелить”. В этом сезоне он подтверждает свои амбиции, развивается, играет еще лучше. У него сразу несколько сильных качеств. Выбор позиции для приема мяча — это не каждому дано, идет от головы. Умение видеть, кому отдать передачу еще до получения мяча. Оказывается там, где надо, чувствует пространство”, - сказал Билялетдинов в интервью “РБ Спорт”.
В матче четвёртого тура РПЛ "Локомотива" со "Спартаком" Батраков оформил хет-трик. “Железнодорожники” одержали победу со счетом 4:2. На данный момент они находятся на первом месте в чемпионате России с 12 очками. В сезоне-2025/26 20-летний полузащитник принял участие в пяти матчах за московский "Локомотив", в которых забил 7 мячей.
В прошлом сезоне Батраков забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач в 29 матчах за "Локомотив". Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портал Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Фото: ФК "Локомотив" Москва