Кубок России

Новости
Акрон
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
ЦСКАЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
РубинЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм

Колыванов поделился мнением о возможной отставке Станковича

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о потенциальной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
- Если у "Спартака" будут продолжаться плачевные результаты, отставка Станковича неизбежна. Такая игра не может радовать ни болельщиков, ни руководство клуба, - сказал Колыванов "Чемпионату".

На данный момент подопечные Деяна Станковича занимают 11-е место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 4 очка в 4 сыгранных матчах. В следующем туре "Спартак" примет на своем поле "Зенит". Встреча состоится 16 августа в 18:00.

