"Что с Мансильей? У него задняя поверхность бедра. Тренируется с мячом, надеюсь, увидим его в августе на поле", - приводит "Матч ТВ" слова Черчесова.
Брайан Мансилья, играющий на позиции левого крайнего нападающего, перебрался в "Ахмат" этим летом, перейдя из "Оренбурга". Стороны заключили соглашение сроком на три года. За грозненцев 28-летний аргентинец принял участие в трех матчах РПЛ и отметился одним забитым мячом, проведя на поле 160 минут.
В "Ахмате" сообщили, когда может вернуться после травмы Мансилья
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья вингера Брайана Мансильи.
Фото: ФК "Ахмат"