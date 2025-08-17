"Нужно дать тренеру свободу". Семин - о возможной отставке Деяна Станковича

"Это футбол — сегодня игра не получилась, а завтра учли все ошибки и сыграли лучше. Надо, наверное, внимательно относиться при начальном приглашении каждого тренера. Это я не конкретно про "Спартак". А потом нужно дать тренеру свободу. Дать ему время, чтобы он реализовал с игроками желаемое", - цитирует Семина "СЭ".
Вчера, 16 августа, московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в 5 туре Российской Премьер-Лиги - 2:2. Авторами забитых мячей в составе красно-белых стали Маркиньос и Жедсон Фернандеш, который перешел в "Спартак" из "Бешикташа" в текущее летнее трансферное окно. В составе петербуржцев - Матео Кассьерра и Александр Соболев.
Деян Станкович является главным тренером красно-белых с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона его команда заняла 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 баллов в 30 встречах. Летом текущего года руководство продлило контракт со специалистом до июня 2027 года. Сообщалось, что в ближайшее время сербского специалиста могут отправить в отставку.
Российский тренер Юрий Семин высказался о возможной отставке главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"