Агент Жемалетдинова рассказал, где может продолжить карьеру экс-игрок ЦСКА

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Ведем непростые переговоры с турецкими клубами. Заинтересованность на данный момент есть только от этих команд", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

В прошлом сезоне Рифат Жемалетдинов выступал за ЦСКА - полузащитник покинул клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за столичный "Локомотив". Текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,5 миллиона евро.

