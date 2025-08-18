Агент Жемалетдинова рассказал, где может продолжить карьеру экс-игрок ЦСКА

"Ведем непростые переговоры с турецкими клубами. Заинтересованность на данный момент есть только от этих команд", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
В прошлом сезоне Рифат Жемалетдинов выступал за ЦСКА - полузащитник покинул клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за столичный "Локомотив". Текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,5 миллиона евро.
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем своего клиента.
