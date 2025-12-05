Матчи Скрыть

Тюкавин: кому больше верен – "Динамо" или жене? Наверное, клубу

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин ответил на вопрос, кому он более верен – своему футбольному клубу или супруге.
Фото: ФК "Динамо"
"Кому я больше верен — "Динамо" или жене? Наверное, "Динамо". Ну, а что, если посмотреть, в клубе я с пяти лет, провел в нём больше времени. Жена появилась чуть позже. Конечно, приходится разделять — и "Динамо" чуть-чуть времени уделять, и жене", — приводит слова Тюкавина "Советский Спорт".

Константин Тюкавин является воспитанником академии "Динамо" и играет в основном составе команды с 2020 года. В сезоне-2025/26 он вышел на поле в 14 матчах, в которых записал на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с московским клубом рассчитано до 2030 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

"Динамо" на данный момент идет на девятой сточке в турнирной таблице чемпионата России. После 17-ти туров РПЛ бело-голубые набрали 20 очков.

