"Информация, что Секу Койта переходит "Генчлербирлиги" правда. Сделка заключена", - передает слова агента "СЭ".
Секу Койта перешел в московский ЦСКА летом 2024 года из австрийского "РБ Зальцбург" в качестве свободного агента. В составе "армейцев" 25-летний малиец провел 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 5 забитыми голами и 4 результативными передачами. Transfermarkt оценивает нападающего в 3,5 миллиона евро.
Агент подтвердил переход нападающего ЦСКА в турецкий клуб
Представитель и брат форварда ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта сообщил об уходе игрока в "Генчлербирлиги".
Фото: ПФК ЦСКА