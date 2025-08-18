Мостовой — о возможной работе тренером: поехал бы в "Пари НН"? Да, но ничего не ждите, будем максимум 10-ми

«Пари НН» ошибся с тренером? При чем здесь тренер? Футболисты играют! Назначай кого хочешь. То же самое было и два, и четыре месяца назад. Кто тогда тренировал? Ничего не поменялось. Если бы меня позвали в «Пари НН», поехал бы? Наверное, поехал бы. Но сразу бы сказал: «Ребята, вы от меня ничего не ждите, будем максимум 10-ми, но если купите трех-четырех футболистов, тогда посмотрим». Но как они купят, когда денег нет?» — заявил Мостовой «РБ Спорт».
В первых пяти матчах Российской Премьер-Лиги «Пари НН» потерпели четыре поражения и смогли добиться одной победы. Нижегородцы уступили «Краснодару», «Крыльям Советов», «Локомотиву» и «Ростову». Однако сегодня подопечные Алексея Шпилевского смогли победить «Динамо» Махачакала и набрать первые очки в Российской Премьер-Лиги.
В настоящее время «Пари НН» располагаются на пятнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. Следующий матч нижегородцы проведут 23 августа на выезде против московского «Динамо» в шестом туре РПЛ.
Экс-футболист и тренер Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в «Пари НН».
