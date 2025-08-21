"Сочи" объявил об уходе полузащитника

"Сочи" объявил об уходе полузащитника Викторьена Ангбана.

Фото: "Чемпионат"

- Полузащитник Викторьен Ангбан покидает футбольный клуб "Сочи" по истечении срока действия трудового соглашения. Витя, спасибо за всё! - сообщает пресс-служба клуба.



Викторьен Ангбан выступал за "Сочи" с 2021 года. За южан ивуарийский игрок провёл 47 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.



На данный момент "Сочи" занимает последнее место в таблице РПЛ, имея в своем активе 1 очко после пяти туров.