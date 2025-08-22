Матчи Скрыть

Дзюба: горжусь тем, что не потерял любовь к футболу

Нападающий "Акрона" Артём Дзюба рассказал, что его вдохновляет в футболе.
Фото: ФК "Акрон"
— Горжусь тем, что смог со своими габаритами. Потому что чем больше у тебя рост и вес, тем тяжелее держать себя в форме и продлевать свое долголетие в футболе. И горжусь тем, что не потерял любовь к футболу, когда многие думали, что уже не хотят. Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал и понимал, что я футбол люблю больше, чем какие?то другие вещи. Поэтому соблазны сбавить обороты ещё подождут, я хочу ещё соревноваться и ощущать этот дух соперничества, для меня это очень важно, - сказал Дзюба в интервью "Матч ТВ".

Артём Дзюба перешёл в "Акрон" в сентябре 2024 года. В этом году нападающий продлил контракт с клубом до июня 2026-го года.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром российского футбола, обогнав Александра Кержакова.

В этом розыгрыше Российской Премьер-Лиги Артём Дзюба принял участие в пяти матчах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

После пяти туров "Акрон" находится на восьмом месте, набрав шесть очков. Следующую игру тольяттинцы проведут на выезде против ЦСКА. Встреча пройдёт в воскресенье, 24 августа.

