Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Зенит
4 - 0 4 0
Динамо МхЗавершен
Локомотив
3 - 3 3 3
РостовЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
Нижний Новгород1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
РодинаЗавершен
КАМАЗ
3 - 1 3 1
УфаЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ЕнисейЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Сити
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Бернли
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Брентфорд
1 - 0 1 0
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Арсенал
5 - 0 5 0
ЛидсЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Атлетико
1 - 1 1 1
Эльче1 тайм
Леванте
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Рома
21:45
БолоньяНе начат
Милан
21:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
4 - 1 4 1
ВердерЗавершен
Хайденхайм
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Унион
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Байер
1 - 2 1 2
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
1 - 3 1 3
АугсбургЗавершен
Санкт-Паули
3 - 3 3 3
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
5 - 2 5 2
ПарижЗавершен
Ницца
2 - 1 2 1
Осер2 тайм
Лион
22:05
МетцНе начат

Экс-арбитр РПЛ жестко раскритиковал судью матча "Локомотив" - "Ростов": фатальный провал

Экс-арбитр Александр Егоров разобрал эпизод с пенальти в ворота "Локомотива" в 6-м туре РПЛ с "Ростовом".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
- На каком основании он спасает Рамиреса от красной? Я хочу услышать хотя бы одну причину, почему это желтая. Потому что ее нет. Это не ошибка уровня "можно трактовать так или иначе" — это фатальный провал, перечеркивающий саму идею справедливого судейства. Такое решение не просто убивает матч, оно убивает доверие к судье. Когда арбитр, видя все своими глазами на VAR, идёт против элементарных правил, — это уже не непрофессионализм, это плевок в лицо футболу.

Сегодня, 23 августа, состоялся матч между "Локомотивом" и "Ростовом" в шестом туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершился вничью со счетом 3:3. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

На 52-й минуте поединка защитник Кристиан Рамирес проиграл позицию и сфолил на нападающем ростовчан Роналдо в своей штрафной площади. Судья назначил пенальти в ворота хозяев поля и показал игроку желтую карточку. Видеоассистент пригласил Чебана к монитору на предмет красной карточки, однако рефери оставил свое первоначальное решение в силе.

Источник: Betonmobile

