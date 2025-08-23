- На каком основании он спасает Рамиреса от красной? Я хочу услышать хотя бы одну причину, почему это желтая. Потому что ее нет. Это не ошибка уровня "можно трактовать так или иначе" — это фатальный провал, перечеркивающий саму идею справедливого судейства. Такое решение не просто убивает матч, оно убивает доверие к судье. Когда арбитр, видя все своими глазами на VAR, идёт против элементарных правил, — это уже не непрофессионализм, это плевок в лицо футболу.
Сегодня, 23 августа, состоялся матч между "Локомотивом" и "Ростовом" в шестом туре Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершился вничью со счетом 3:3. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.
На 52-й минуте поединка защитник Кристиан Рамирес проиграл позицию и сфолил на нападающем ростовчан Роналдо в своей штрафной площади. Судья назначил пенальти в ворота хозяев поля и показал игроку желтую карточку. Видеоассистент пригласил Чебана к монитору на предмет красной карточки, однако рефери оставил свое первоначальное решение в силе.
Экс-арбитр РПЛ жестко раскритиковал судью матча "Локомотив" - "Ростов": фатальный провал
Экс-арбитр Александр Егоров разобрал эпизод с пенальти в ворота "Локомотива" в 6-м туре РПЛ с "Ростовом".
