Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
15:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
17:30
АкронНе начат
Сочи
20:00
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
10:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
18:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
16:00
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фулхэм
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
ВаленсияНе начат
Вильярреал
20:30
ЖиронаНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Овьедо
22:30
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
19:30
ЛациоНе начат
Кальяри
19:30
ФиорентинаНе начат
Аталанта
21:45
ПизаНе начат
Ювентус
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
16:30
КельнНе начат
Боруссия М
18:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
16:00
РеннНе начат
Страсбург
18:15
НантНе начат
Тулуза
18:15
БрестНе начат
Гавр
18:15
ЛансНе начат
Лилль
21:45
МонакоНе начат

Клуб из Европы готов заплатить до 2-х млн евро за капитана "Локомотива" — источник

Афинский АЕК проявляет интерес к полузащитнику и капитану московского «Локомотива» Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Локомотив"
«Могу подтвердить наличие интереса от АЕКа. Однако контракт Дима не согласовывал и ни с кем из греков не общался. Если клуб согласится отпустить Баринова, тогда начнем переговоры с АЕКом о личных условиях», — заявил представитель Баринова журналисту Карпову.

По информации инсайдера Карпова, греческий клуб готов заплатить за Баринова до €2 млн. Ранее сообщалось, что именно такая сумма является ориентировочной для его возможного ухода за границу (для российских клубов «Локо» называл цену около €3 млн).

Отмечается, что даже при согласии «железнодорожников» переход, скорее всего, будет оформлен как самовыкуп с выплатой компенсации со стороны футболиста. Это связано с действующими санкциями, которые осложняют прямые трансферы из России в Европу.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Баринова, согласно оценке Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. В минувшем сезоне капитан «железнодорожников» принял участие в 35 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач.

В текущем сезоне Дмитрий принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами.

