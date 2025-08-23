«Могу подтвердить наличие интереса от АЕКа. Однако контракт Дима не согласовывал и ни с кем из греков не общался. Если клуб согласится отпустить Баринова, тогда начнем переговоры с АЕКом о личных условиях», — заявил представитель Баринова журналисту Карпову.
По информации инсайдера Карпова, греческий клуб готов заплатить за Баринова до €2 млн. Ранее сообщалось, что именно такая сумма является ориентировочной для его возможного ухода за границу (для российских клубов «Локо» называл цену около €3 млн).
Отмечается, что даже при согласии «железнодорожников» переход, скорее всего, будет оформлен как самовыкуп с выплатой компенсации со стороны футболиста. Это связано с действующими санкциями, которые осложняют прямые трансферы из России в Европу.
Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Баринова, согласно оценке Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. В минувшем сезоне капитан «железнодорожников» принял участие в 35 матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отдал пять результативных передач.
В текущем сезоне Дмитрий принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых отличился тремя результативными передачами.
Клуб из Европы готов заплатить до 2-х млн евро за капитана "Локомотива" — источник
Афинский АЕК проявляет интерес к полузащитнику и капитану московского «Локомотива» Дмитрию Баринову.
Фото: ФК "Локомотив"