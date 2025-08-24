Ранее Константин отмечал, что российскому полузащитнику было непросто адаптироваться к интенсивным нагрузкам в чемпионате Швейцарии. Миранчук в ответ подчеркнул, что его показатели по пробегу были на хорошем уровне.
«Как я отношусь к реакции Миранчука на мои слова? Антон — очень техничный футболист, хотя и не является физическим монстром. Со временем он стал больше работать без мяча. В «Динамо» я желаю ему стать определяющим игроком — с голами и результативными передачами.
Его период в «Сьоне» можно охарактеризовать как серьезную, но непростую адаптацию. Это был его первый опыт вне России, и он столкнулся с более жестким и динамичным чемпионатом. Его вклад в атаке был скромным — два гола и три передачи, но он внес стабильность в коллектив и помог развитию командной игры. Антон не стал лидером статистики, однако привнес опыт, интеллект и качество в игру нашей команды», — заявил Константин Sport24.
Напомним, о подписании контракта с Миранчуком динамовцы объявили 23 августа. Контракт с «Динамо» подписан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Антон Миранчук присоединился к швейцарскому клубу «Сьон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он сыграл 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи.
Президент "Сьона" ответил Миранчуку: он столкнулся с более жестким и динамичным чемпионатом
Глава «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал высказывания Антона Миранчука, который недавно покинул швейцарский клуб и перешёл в московское «Динамо».
Фото: IMAGO