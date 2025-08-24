Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
5 - 0 5 0
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 2 2 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Лапочкин назвал "ошибкой" пенальти в ворота "Сочи"

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал назначенный пенальти в матче шестого тура между "Сочи" и "Балтикой".
Фото: РИА Новости
"Я не вижу, что игрок "Сочи" Игнасио Сааведра нарушает. Между ним и атакующим игроком "Балтики" Ильёй Петровым довольно приличное расстояние. Петров делает сильный замах, может быть, даже чуть подскальзывается. Дальше он задевает ногу защитника, который находился там практически в метре. Мне кажется, что это случайный контакт. Обороняющийся игрок не делает никакого дополнительно движения. Поэтому пенальти видится ошибочным", - сказал Лапочкин в интервью Betonmobile.

На 27-й минуте арбитр Антон Фролов поставил пенальти за нарушение полузащитника "Сочи" Игнасио Сааведры на хавбеке "Балтики" Илье Петрове. Одиннадцатиметровый на 29-й минуте реализовал нападающий калининградцев Брайан Хиль.

Форвард команды Андрея Талалаева забил пятый гол в шестом матче Российской Премьер-Лиги.

На 52-й минуте забил дебютный гол в чемпионатах России и увеличил преимущество гостей Илья Петров.

После 58 сыгранных минут "Балтика" ведёт со счётом 2:0. На данный момент калининградцы занимают шестое место в РПЛ с девятью набранными очками. Сочинцы располагаются на последнем 16 месте с одним очком.

