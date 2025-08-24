Лапочкин назвал "ошибкой" пенальти в ворота "Сочи"

"Я не вижу, что игрок "Сочи" Игнасио Сааведра нарушает. Между ним и атакующим игроком "Балтики" Ильёй Петровым довольно приличное расстояние. Петров делает сильный замах, может быть, даже чуть подскальзывается. Дальше он задевает ногу защитника, который находился там практически в метре. Мне кажется, что это случайный контакт. Обороняющийся игрок не делает никакого дополнительно движения. Поэтому пенальти видится ошибочным", - сказал Лапочкин в интервью Betonmobile.
На 27-й минуте арбитр Антон Фролов поставил пенальти за нарушение полузащитника "Сочи" Игнасио Сааведры на хавбеке "Балтики" Илье Петрове. Одиннадцатиметровый на 29-й минуте реализовал нападающий калининградцев Брайан Хиль.
Форвард команды Андрея Талалаева забил пятый гол в шестом матче Российской Премьер-Лиги.
На 52-й минуте забил дебютный гол в чемпионатах России и увеличил преимущество гостей Илья Петров.
После 58 сыгранных минут "Балтика" ведёт со счётом 2:0. На данный момент калининградцы занимают шестое место в РПЛ с девятью набранными очками. Сочинцы располагаются на последнем 16 месте с одним очком.
Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал назначенный пенальти в матче шестого тура между "Сочи" и "Балтикой".
Фото: РИА Новости