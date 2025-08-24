Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
0 - 6 0 6
КраснодарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Чайка
0 - 3 0 3
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Вильярреал
5 - 0 5 0
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 2 2 2
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 1 0 1
КельнЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
4 - 0 4 0
РеннЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Тулуза
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Защитник "Сочи" признаётся, что уже появляется неуверенность

Защитник "Сочи" Кирилл Заика прокомментировал поражение от "Балтики" (0:2) в шестом туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Пропустили простые голы. В первом случае команда выносит мяч, мы проигрываем подбор и получаем пенальти. Во втором голе то же самое: выносим мяч, не цепляемся, мяч возвращается — человек бьет по воротам. Наверное, уже неуверенность появляется, проигрываем один матч за другим, становится тяжело", - сказал Заика в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 24 августа "Сочи" на своём поле уступили "Балтике" (0:2). Голами в составе гостей отметитились Брайан Хиль, реализовавший пенальти, и Илья Петров.

Сочинцы идут на последнем, 16 месте в чемпионате России. Команда проиграла пять матчей и сыграла лишь одну ничью против московского "Динамо" (1:1).

Команда Морено забила лишь три мяча и 17 голов пропустила. У них худшая разница в лиге. В Кубке России "Сочи" провел две игры, в которых также не одержал побед (ничья и поражение).

Следующий матч "барсы" проведут против "Краснодара" в Кубке России. Встреча пройдёт в среду, 27 августа.

