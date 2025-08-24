Защитник "Сочи" признаётся, что уже появляется неуверенность

"Пропустили простые голы. В первом случае команда выносит мяч, мы проигрываем подбор и получаем пенальти. Во втором голе то же самое: выносим мяч, не цепляемся, мяч возвращается — человек бьет по воротам. Наверное, уже неуверенность появляется, проигрываем один матч за другим, становится тяжело", - сказал Заика в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 24 августа "Сочи" на своём поле уступили "Балтике" (0:2). Голами в составе гостей отметитились Брайан Хиль, реализовавший пенальти, и Илья Петров.
Сочинцы идут на последнем, 16 месте в чемпионате России. Команда проиграла пять матчей и сыграла лишь одну ничью против московского "Динамо" (1:1).
Команда Морено забила лишь три мяча и 17 голов пропустила. У них худшая разница в лиге. В Кубке России "Сочи" провел две игры, в которых также не одержал побед (ничья и поражение).
Следующий матч "барсы" проведут против "Краснодара" в Кубке России. Встреча пройдёт в среду, 27 августа.
Защитник "Сочи" Кирилл Заика прокомментировал поражение от "Балтики" (0:2) в шестом туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"