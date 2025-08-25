Матчи Скрыть

Футболист "Зенита" рассказал, есть ли у Семака конфликт с Глушенковым

Защитник "Зенита" Ваня Дркушич прокомментировал новость о конфликте главного тренера Сергея Семака с полузащитником Максимом Глушенковым.
Фото: ФК "Зенит"
"Не вижу никаких конфликтов и недопониманий между Семаком и Глушенковым. Хочу, чтобы Максим остался в "Зените". Это очень качественный футболист, который поможет нам в гонке за титул", - цитирует Дркушича Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков имеет конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком. Сообщалось, что из-за этого футболист может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Максим Глушенков выступает за петербуржцев с лета прошлого года - полузащитник вышел на поле в составе сине-бело-голубых в 32 встречах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 голевых передач.

