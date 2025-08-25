Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

Олусегун рассказал, почему не перешел в "Ахмат"

Полузащитник "Пари НН" Олакунле Олусегун рассказал, почему не перешел в "Ахмат".
Фото: ФК "Пари НН"
"Действительно, я должен был перейти в "Ахмат", но мне нужно было следовать своим ощущениям и своей семье. Я не хотел переезжать в Грозный по религиозным соображениям", - цитирует Олусегуна "СЭ".

В летнее трансферное окно Олакунле Олусегун перешел в "Пари НН" из "Краснодара" на правах аренды до конца текущего сезона. Сообщалось, что полузащитник мог перейти в грозненский "Ахмат", но трансфер сорвался в последний момент.

После 6 сыгранных туров нижегородцы занимают 15 место в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками. Грозненцы располагаются на 10 строчке с 7 баллами.

