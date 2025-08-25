"Рассмотрим удаление Касинтуры за серьёзное нарушение правил. Игрок приглашён на заседание. Также рассмотрим удаление Садулаева за агрессивное поведение — игрок приглашён на заседание. Будет рассмотрено неподобающее поведение команды "Ахмат" — это удаление двух футболистов в составе одной команды", — приводит слова главы КДК РФС Григорьянца "Чемпионат".
Матч шестого тура РПЛ между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом" состоялся в пятницу, 22 августа, и завершился ничьей со счетом 2:2. Касинтура получил красную карточку на 5-й минуте встречи. Садулаев был удален с поля на 64-й минуте игры после того, как схватил за горло защитника "Ахмата" Фахда Муфи.
КДК РФС пригласил на заседание Касинтуру и Садулаева после удалений в матче с "Оренбургом"
Фото: ФК "Ахмат"