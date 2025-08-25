Матчи Скрыть

Первая лига

Первая лига
Урал
17:00
Волга УлНе начат
Ротор
19:30
ТорпедоНе начат

Английская премьер-лига

Английская премьер-лига
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера
Атлетик
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Чемпионат Италии. Серия А
Удинезе
19:30
ВеронаНе начат
Интер
21:45
ТориноНе начат

КДК РФС пригласил на заседание Касинтуру и Садулаева после удалений в матче с "Оренбургом"

Футболисты "Ахмата" Эргаш Касинтура и Лечи Садулаев приглашены на заседание КДК РФС после удалений в матче шестого тура РПЛ с "Оренбургом" (2:2).
Фото: ФК "Ахмат"
"Рассмотрим удаление Касинтуры за серьёзное нарушение правил. Игрок приглашён на заседание. Также рассмотрим удаление Садулаева за агрессивное поведение — игрок приглашён на заседание. Будет рассмотрено неподобающее поведение команды "Ахмат" — это удаление двух футболистов в составе одной команды", — приводит слова главы КДК РФС Григорьянца "Чемпионат".

Матч шестого тура РПЛ между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом" состоялся в пятницу, 22 августа, и завершился ничьей со счетом 2:2. Касинтура получил красную карточку на 5-й минуте встречи. Садулаев был удален с поля на 64-й минуте игры после того, как схватил за горло защитника "Ахмата" Фахда Муфи.

