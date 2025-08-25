Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
4 - 0 4 0
Волга УлЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Интер
21:45
ТориноНе начат

"Зенит" объявил о переходе защитника в "Васко да Гама"

Защитник "Зенита" Роберт Ренан перешел в "Васко да Гама" из Бразилии на правах аренды.
Фото: "Чемпионат"
- Сине-бело-голубые желают Роберту Ренану успехов и удачи, - сообщает пресс-служба "Зенита" в телеграмм-канале.

Роберт Ренан перешёл в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в январе 2023 года.

Арендное соглашение 21-летнего Ренана с "Васко да Гама" действует до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления до конца сезона бразильской Серии А.

