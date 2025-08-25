- Сине-бело-голубые желают Роберту Ренану успехов и удачи, - сообщает пресс-служба "Зенита" в телеграмм-канале.
Роберт Ренан перешёл в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в январе 2023 года.
Арендное соглашение 21-летнего Ренана с "Васко да Гама" действует до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления до конца сезона бразильской Серии А.
"Зенит" объявил о переходе защитника в "Васко да Гама"
Защитник "Зенита" Роберт Ренан перешел в "Васко да Гама" из Бразилии на правах аренды.
Фото: "Чемпионат"