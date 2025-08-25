Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
4 - 0 4 0
Волга УлЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
Севилья
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен
Интер
21:45
ТориноНе начат

В "Атлетико" высказались о возможном трансфере Сперцяна

Пресс-служба «Атлетико» опровергла информацию о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
«Не знаем об интересе к данному футболисту. Мы закончили работу на трансферном рынке. Нам больше не нужно привлекать новых игроков в этом сезоне», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее, 23 августа, появилась информация, что мадридцы рассматривают вариант с приглашением 25-летнего игрока сборной Армении.

В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро. По итогам прошлого сезона игрок сборной Армении стал лучшим полузащитником чемпионата России.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи

