«Не знаем об интересе к данному футболисту. Мы закончили работу на трансферном рынке. Нам больше не нужно привлекать новых игроков в этом сезоне», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее, 23 августа, появилась информация, что мадридцы рассматривают вариант с приглашением 25-летнего игрока сборной Армении.
В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро. По итогам прошлого сезона игрок сборной Армении стал лучшим полузащитником чемпионата России.
В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи
В "Атлетико" высказались о возможном трансфере Сперцяна
