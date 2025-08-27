Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054
ДинамоЗавершен
Сочи
18:30
КраснодарНе начат
Балтика
20:45
ЦСКАНе начат
Ростов
20:45
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
БетисНе начат

Перрен считает, что "Краснодар" показывал бы хороший результат в еврокубках

Полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен оценил шансы "Краснодара" в европейских турнирах.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если бы нам можно было играть в еврокубках, "Краснодар" бы показывал хороший результат. Хорошо бы играл в плей-офф той же Лиги чемпионов. Как раз цель "Краснодара" - продолжить показывать результат, когда мы выйдем на европейские соревнования", - сказал Перрен в интервью "Матч ТВ".

Напомним, Гаэтан Перрен перешел в "Краснодар" из французского "Осера" летом 2025 года. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. 24 августа полузащитник забил дебютный гол за "быков" в матче с "Крыльями Советов" (6:0).

После шести туров "Краснодар" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками.

Следующий матч команда Мусаева сыграет в Кубке России против "Сочи". Игра пройдёт сегодня, 27 августа.

