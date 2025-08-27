"Если бы нам можно было играть в еврокубках, "Краснодар" бы показывал хороший результат. Хорошо бы играл в плей-офф той же Лиги чемпионов. Как раз цель "Краснодара" - продолжить показывать результат, когда мы выйдем на европейские соревнования", - сказал Перрен в интервью "Матч ТВ".
Напомним, Гаэтан Перрен перешел в "Краснодар" из французского "Осера" летом 2025 года. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. 24 августа полузащитник забил дебютный гол за "быков" в матче с "Крыльями Советов" (6:0).
После шести туров "Краснодар" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками.
Следующий матч команда Мусаева сыграет в Кубке России против "Сочи". Игра пройдёт сегодня, 27 августа.
Перрен считает, что "Краснодар" показывал бы хороший результат в еврокубках
Полузащитник "Краснодара" Гаэтан Перрен оценил шансы "Краснодара" в европейских турнирах.
Фото: ФК "Краснодар"