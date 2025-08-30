Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
Сочи1 тайм
Ростов
20:45
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Волга Ул
2 - 1 2 1
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
4 - 0 4 0
ЧайкаЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Ротор
0 - 1 0 1
Спартак Кострома2 тайм
Нефтехимик
0 - 1 0 1
Челябинск2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
2 - 0 2 0
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
3 - 2 3 2
БернлиЗавершен
Тоттенхэм
0 - 1 0 1
БорнмутЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
ЭвертонЗавершен
Сандерленд
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Лидс
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
1 - 1 1 1
Атлетико2 тайм
Овьедо
20:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
20:30
СевильяНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
АталантаНе начат
Болонья
19:30
КомоНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат
Пиза
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
ХайденхаймЗавершен
Вердер
3 - 3 3 3
БайерЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
АйнтрахтЗавершен
Штутгарт
1 - 0 1 0
Боруссия МЗавершен
Аугсбург
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
0 - 2 0 2
Лилль2 тайм
Нант
20:00
ОсерНе начат
Тулуза
22:05
ПСЖНе начат

В "Сочи" объяснили, почему Зиньковский не сыграет со "Спартаком"

В пресс-службе "Сочи" рассказали, почему полузащитник Антон Зиньковский пропускает матч 7 тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Сочи"
"Антон приболел. Пропустил две последние тренировки. Поэтому на этот выезд не прилетел", - приводит слова пресс-службы клуба "Чемпионат".

Антон Зиньковский в летнее трансферное окно перешел из московского "Спартака" в "Сочи" на правах аренды. Полузащитник провел за южан во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом.

Сегодня, 30 августа, столичный "Спартак" примет на домашнем стадионе "Сочи" в матче 7 тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

