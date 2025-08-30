В "Сочи" объяснили, почему Зиньковский не сыграет со "Спартаком"

"Антон приболел. Пропустил две последние тренировки. Поэтому на этот выезд не прилетел", - приводит слова пресс-службы клуба "Чемпионат".
Антон Зиньковский в летнее трансферное окно перешел из московского "Спартака" в "Сочи" на правах аренды. Полузащитник провел за южан во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом.
Сегодня, 30 августа, столичный "Спартак" примет на домашнем стадионе "Сочи" в матче 7 тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Сочи"