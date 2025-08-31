Нахушев: "Спартаку" нужен порядок в обороне

- Нужен порядок в обороне. В атаке всегда хватало футболистов. Станкович говорит, что в оборону нужны игроки. Команда тогда будет стабильнее, - сказал Нахушев "Чемпионату".
Напомним, вчера, 30 августа, "Спартака" одержал победу в матче седьмого тура РПЛ с "Сочи" со счетом 2:1. Дублем в составе красно-белых отличился Эсекьель Барко. Подопечные Деяна Станковича поднялись на шестое место в таблице РПЛ с 11 очками.
Экс-игрок "Краснодара" Руслан Нахушев высказался об игре московского "Спартака" в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"