"Форвард "Краснодара" махнул ногой, пытаяь сыграть в мяч, но в итоге лишь по касательной задел шипами руку защитника ЦСКА. Никакой грубости, жёсткого умысла там не было. Максимум - игровая неосторожность, которая могла тянуть на жёлтую", - сказал Егоров в интервью Betonmobile.
Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал на своём поле "Краснодар". Матч завершился со счётом 1:1. "Армейцы" вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. Хавбек красно-синих отличается в третьем матче подряд. За минуту до конца первого тайма сравнял счёт нападающий "быков" Джон Кордоба. На 56-й минуте он уже удалился за нарушение на Мойзесе.
На данный момент команда Мусаева продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 16 очками, а подопечные Челестини занимают вторую позицию с 15 очками.
Экс-арбитр РПЛ оценил удаление Кордобы
Бывший судья Российской Премьер-Лиги Александр Егоров прокомментировал удаление нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ПФК ЦСКА