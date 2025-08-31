Полузащитник "Балтики" не хотел бы сейчас уходить на паузу в чемпионате

"Если честно, сейчас как раз говорил ребятам в раздевалке, что лично я бы лучше без пауз, уже через неделю, сыграл против "Зенита", а потом ушёл на паузу. Но у нас в любом случае будет кропотливая работа, детальная подготовка к "Зениту". Надеюсь, она даст результат", - сказал Саусь в интервью Metaraitings.
Вчера, 31 августа "Балтика" на выезде обыграла "Акрон" (2:0). Забитыми голами в составе калининградцев отметились Кевин Андраде и Максим Петров. Благодаря победе, команда Талалаева поднялась на второе место с 15 очками. Это второй результат за всю историю проведения чемпионатов России среди команд, поднявшихся из Первой лиги. Рекорд установил "Сокол" в 2001 году, набрав 17 очков.
Полузащитник "Балтики" Владислав Саусь рассказал, как на команду повлияет международная пауза на сборные.
Фото: ФК "Балтика"