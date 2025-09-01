"Что касается трактовки игры рукой, то, вероятно, Андрей предпочел бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений. Однако на практике случаются спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА", – приводит слова Мажича "Матч ТВ".
Ранее Аршавин обратился к Мажичу с просьбой объяснить назначение пенальти за игру в штрафной. Экс-футболист заявил, что подобные моменты "не ложатся в суть игры" и назвал их "левейшими". Аршавин сделал это заявление после матча ЦСКА с "Балтикой", где армейцы победили со счетом 2:0. Автором голов был Иван Обляков, который забил их с пенальти.
Мажич ответил на заявления Аршавина о трактовках игры рукой
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич прокомментировал заявления экс-футболиста Андрея Аршавина на тему трактовок игры рукой.
Фото: "Матч ТВ"