Гаранин: результаты в Кубке показывают уровень Медийной лиги

"У меня есть работа в Медиалиге, где очень интересно. Поэтому скучать некогда. Результаты в Кубке России показывают уровень Медийной лиги. Да, безусловно, есть желание работать в ФНЛ и РПЛ, но сейчас у меня очень хорошая и интересная работа с серьезными людьми, которые знают, чего они хотят", — приводит слова Гаранина "Чемпионат".
Гаранин занял пост главного тренера медиаклуба Lit Energy в декабре 2024 года. До этого он возглавлял "Черноморец", "Сочи" и "Енисей", участвующие в Первой лиге. Кроме того, специалист тренировал команды из Российской премьер-Лиги. В 2022 году "Сочи" под его руководством сыграл в 17 встречах. Последним местом работы Гаранина был "Черноморец", который он покинул в августе 2024 года.
Главный тренер медиафутбольного клуба Lit Energy Вадим Гаранин ответил на вопрос о возможном возвращении в профессиональный футбол.
Фото: "Матч ТВ"