Первая лига

Первая лига
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

В "Зените" отреагировал на информацию о возможном уходе Жерсона

Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался об информации о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
- Это неправда, - сказал Медведев в интервью корреспонденту Sport24.

Ранее появилась информация, что "Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" из Саудовской Аравии по продаже Жерсона.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями.

