Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Вратарь "Акрона" оценил игру Артема Дзюбы

Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев рассказал, насколько тяжело играть на тренировка против нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
- Я часто играл против него, мы разбирали с защитниками, как против него играть. И что?то эти разборы не удавались, сложновато. Он хорошо пользуется своими габаритами. Он в хорошей форме, - сказал Гудиев "Матч ТВ".

Напомним, Артем Дзюба стал игроком "Акрона" летом 2024 года. Нападающий перешел в тольяттинский клуб в качестве свободного агента. В текущем сезоне Дзюба принял участие в семи матчах за "Акрон" в РПЛ, забив три гола и отдав две результативные передачи. Контракт 37-летнего форварда с клубом действует до лета следующего года.

