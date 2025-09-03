- Я часто играл против него, мы разбирали с защитниками, как против него играть. И что?то эти разборы не удавались, сложновато. Он хорошо пользуется своими габаритами. Он в хорошей форме, - сказал Гудиев "Матч ТВ".
Напомним, Артем Дзюба стал игроком "Акрона" летом 2024 года. Нападающий перешел в тольяттинский клуб в качестве свободного агента. В текущем сезоне Дзюба принял участие в семи матчах за "Акрон" в РПЛ, забив три гола и отдав две результативные передачи. Контракт 37-летнего форварда с клубом действует до лета следующего года.
Вратарь "Акрона" оценил игру Артема Дзюбы
Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев рассказал, насколько тяжело играть на тренировка против нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"