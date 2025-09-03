Игрок "Крыльев Советов" отклонил предложения сразу трёх клубов РПЛ — источник

Как сообщает «Чемпионат», 27-летний хавбек «Крыльев Советов» Иван Олейников не принял предложения от «Сочи», грозненского «Ахмата» и калининградской «Балтики». Футболист хочет продолжить карьеру в Москве и рассчитывает на возвращение к переговорам с «Локомотивом».
Ранее «Крылья Советов» отклонили три предложения железнодорожников по трансферу игрока. В столичном клубе пока раздумывают над новым оффером.
Иван Олейников в этом сезоне провёл пять матчей за самарский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В минувшем полузащитник за 30 матчей в "Крыльях Советов" отметился шестью голами и отдал шесть голевых передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Ивана Олейникова составляет 1,4 миллиона евро.
Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Фото: ФК "Крылья Советов"