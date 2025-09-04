Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
0 - 1 0 1
УэльсЗавершен
Литва
0 - 0 0 0
Мальта1 тайм
Грузия
0 - 2 0 2
Турция1 тайм
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 0 1 0
Финляндия1 тайм
Гибралтар
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
Россия
20:00
ИорданияНе начат

"Были недопонимания". Экс-хавбек "Акрона" заявил, что ушел из клуба из-за тренера

Игрок московского "Торпедо" Артур Галоян назвал причины своего ухода этим летом из "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"
"Я мог остаться в "Акроне", однако сам решил, что нужно уйти. Это мое личное решение. Это связано с малым количеством игрового времени? В том числе, но больше из-за тренера. Можно сказать, были недопонимания", - цитирует Галояна "Чемпионат".

Артур Галоян, играющий на позиции атакующего полузащитника, этим летом покинул "Акрон" в качестве свободного агента и присоединился к московскому "Торпедо". 26-летний игрок заключил с "автозаводцами" контракт до 30 июня 2028 года. В этом сезоне хавбек провел все 8 матчей в составе черно-белых и пока не отличился результативными действиями.

За "Акрон" Галоян сыграл в 25 встречах, в которых записал на свой счет 2+6 по системе гол плюс пас.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится