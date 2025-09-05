Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Агент Сауся прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Андрей Талаев, агент полузащитника "Балтики" Владислава Сауся, отреагировал на новость об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
"Не буду ни подтверждать, ни опровергать интерес ЦСКА к Владиславу Саусю. По поводу общения клубов - лучше спросить у "Балтики" или ЦСКА", - передает слова агента "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что "армейцы" проявляют интерес к правому полузащитнику "Балтики" Владиславу Саусю.

Саусь пополнил состав "Балтики" летом 2024 года. Его действующее соглашение с калининградским клубом рассчитано до конца июня 2029-го. В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за балтийцев 8 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один гол и сделал две результативные передачи на партнеров.

