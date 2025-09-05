Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Бородин сообщил об уходе с поста тренера вратарей "Сочи"

Дмитрий Бородин сообщил, что покинул сочинский клуб.
Фото: ФК "Сочи"
- Завтра будет официальный пресс-релиз. Достигли по соглашению сторон. Завтра все объявят, все будет красиво, доступно. Клуб поделится информацией. У меня больше других комментариев нет. Правда ли, что перейду в "Зенит"? Без комментариев, спасибо.

В средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что Дмитрий Бородин может продолжить работу в "Зените".

Бородин занимал должность тренера вратарей "Сочи" с июня 2018 года. Ранее 47-летний специалист тренировал голкиперов во второй команде "Зенита" и в петербургском "Динамо".

Будучи игроком Бородин защищал цвета "Зенита", московского "Торпедо", "Сибири", махачкалинского "Анжи" и подмосковных "Химок".

Источник: "СЭ"

