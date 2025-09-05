Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Греция
21:45
БеларусьНе начат
Дания
21:45
ШотландияНе начат
Украина
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
ХорватияНе начат
Швейцария
21:45
КосовоНе начат
Молдова
21:45
ИзраильНе начат
Италия
21:45
ЭстонияНе начат
Черногория
21:45
ЧехияНе начат
Словения
21:45
ШвецияНе начат
Исландия
21:45
АзербайджанНе начат

Игрок "Зенита" опроверг слова о "нытье" Жерсона в клубе

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался об обвинениях в сторону бразильского одноклубника.
Фото: "Зенит"
"Это неправда. Он, конечно же, рад, что находится в "Зените", - сказал Мостовой в интервью "РБ Спорт".

Ранее в СМИ бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов сообщил, что, по его информации, полузащитник "Зенита" Жерсон начал ныть и высказывать недовольство.

Напомним, что Жерсон перешел в петербургский клуб из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть петербургский клуб и в его услугах заинтересован саудовский "Аль-Наср".

После семи сыгранных туров петербуржцы располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

