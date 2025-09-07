Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
16:00
ЕнисейНе начат
Шинник
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ТорпедоНе начат
Черноморец
18:00
УфаНе начат
Ротор
18:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Грузия
16:00
БолгарияНе начат
Литва
19:00
НидерландыНе начат
Северная Македония
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
Северная ИрландияНе начат
Люксембург
21:45
СловакияНе начат
Турция
21:45
ИспанияНе начат
Польша
21:45
ФинляндияНе начат
Бельгия
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
18:15
РоссияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Торпедо-БелАЗ
18:00
ЛокомотивНе начат

В РФС сообщили, сколько болельщиков из России посетит матч сборной против Катара

Представитель службы коммуникаций РФС рассказал о количестве болельщиков из России, которые будут на игре с Катаром.
Фото: сборная России
"На матче с командой Катара ожидается порядка 600 болельщиков из России", - передает ТАСС слова представителя РФС.

Товарищеская встреча между сборными Катара и России состоится сегодня, 7 сентября. Матч пройдет в Эр-Райяне на арене "Аль-Садд". На игру назначена бригада арбитров из Ирака. Стартовый свисток запланирован на 18:15 по московскому времени.

Напомним, ранее в эту сентябрьскую паузу сборная России сыграла в Москве вничью с национальной командой Иордании со счетом 0:0.

