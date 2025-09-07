В РФС сообщили, сколько болельщиков из России посетит матч сборной против Катара

Представитель службы коммуникаций РФС рассказал о количестве болельщиков из России, которые будут на игре с Катаром.

Товарищеская встреча между сборными Катара и России состоится сегодня, 7 сентября. Матч пройдет в Эр-Райяне на арене "Аль-Садд". На игру назначена бригада арбитров из Ирака. Стартовый свисток запланирован на 18:15 по московскому времени.



"На матче с командой Катара ожидается порядка 600 болельщиков из России", - передает ТАСС слова представителя РФС. Напомним, ранее в эту сентябрьскую паузу сборная России сыграла в Москве вничью с национальной командой Иордании со счетом 0:0.