Главный тренер Катара: у России много суперзвезд не только в основном составе, но и на скамейке запасных

- Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвезды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвезд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно.
Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара в мае этого года. Ранее испанский специалист работал в Английской Премьер-Лиге, где занимал пост главного тренера "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма". Под руководством Лопетеги катарская национальная команда сыграла 4 матча и одержала одну победу.
Вчера, 7 сентября, Катар проиграл на своем поле в товарищеской встрече сборной России. Игра завершилась с разгромным счетом 1:4.
Источник: "Чемпионат"
Фото: Getty Images