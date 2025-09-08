Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЧайкаНе начат
Спартак Кострома
17:00
СоколНе начат
Урал
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
21:45
Фарерские островаНе начат
Греция
21:45
ДанияНе начат
Беларусь
21:45
ШотландияНе начат
Израиль
21:45
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ЧерногорияНе начат
Швейцария
21:45
СловенияНе начат
Косово
21:45
ШвецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
19:30
МЛ ВитебскНе начат

Главный тренер Катара: у России много суперзвезд не только в основном составе, но и на скамейке запасных

Наставник сборной Катара Хулен Лопетеги высоко оценил уровень российской национальной команды.
Фото: Getty Images
- Конечно, я знаю и Сафонова, и Головина. Я понимаю, что они суперзвезды для вас, для российского футбола. Но у России есть много суперзвезд не только в основном составе, но и на скамейке запасных. В этой сборной есть много футболистов, которые играют на высоком уровне, это очень важно.

Хулен Лопетеги возглавил сборную Катара в мае этого года. Ранее испанский специалист работал в Английской Премьер-Лиге, где занимал пост главного тренера "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма". Под руководством Лопетеги катарская национальная команда сыграла 4 матча и одержала одну победу.

Вчера, 7 сентября, Катар проиграл на своем поле в товарищеской встрече сборной России. Игра завершилась с разгромным счетом 1:4.

Источник: "Чемпионат"

