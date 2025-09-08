"Джонни и на тренировках такой. Я уже пытался донести через переводчика: "Джо, не заводись, мы все играем за одно дело". Такой вот характер. Все подстроено под него, это так. На установках Мусаев акцентировал внимание: "Если нет адресата — ищите Кордобу. Он цепляется, скидывает, а фланги забегают". Не дай бог травма — заменить некому. Это все понимают, но где найти такого же?" - сказал Газинский в интервью Sport24.
В матче 7 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Во втором тайме главный арбитр Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку нападающему гостей Джону Кордобы. После игры форвард заявил, что хочет покинуть чемпионат России из-за подобных решений арбитров.
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "быков" во всех турнирах 10 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Контракт нападающего с южанами рассчитан до июня 2027 года. По итогам сезона-2024/2025 колумбиец был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.
"Я уже пытался донести через переводчика". Газинский - о характере Кордобы
Экс-игрок "Краснодара" Юрий Газинский высказался о характере нападающего южан Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"